В Конгресс США внесен законопроект о выходе из Договора СНВ

Сенаторы Джим Риш, Том Коттон, Марк Рубио, Кевин Креймер и ряд других, представляющих республиканское меньшинство в сенате США в четверг, 18 мая, внесли на рассмотрение в Конгресс проект закона о выходе США из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), – сообщают СМИ.

В документе под названием «Нет новому договору о СНВ», опубликованном на сайте сенатского комитета по международным отношениям, частности, говорится: «Решение администрации президента США Джо Байдена продлить ДСНВ с Россией сковало США, не дав стране и ее союзникам большей безопасности, в частности, предоставило Китаю свободу быстрыми темпами наращивать системы стратегического ядерного оружия. Новый закон исправит эти ошибки, обязав включать в будущие договоренности по контролю над вооружениями все разновидности ядерного оружия, а также распространить их действие на Китай. Мы должны быть готовы к стратегической обстановке, в которой США столкнутся с двумя ядерными противниками – Китаем и Россией».

Один из авторов документа Том Коттон также заявил: «Президенту США Джо Байдену не следовало продлевать этот договор, который только сделал Россию и Китай сильнее и ослабил Америку. Мы должны выйти из договора и укрепить наши ядерные силы».

Следует напомнить, что Договор СНВ-3 был подписан в Праге 8 апреля 2010 года президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой.

Вашингтон, Иван Бабурин

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