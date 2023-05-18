Франция: Россия не должна победить!

Постпред Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза в четверг, 18 мая, заявил, что России нельзя позволить победить в конфликте на Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления де Ривьер сказал: «Чего Россия ожидает? Что поставки оружия Украине прекратятся? Чтобы Россия смогла выиграть эту войну и навязала свою волю? А дальше что? … Россия не может и не должна выиграть этот конфликт! Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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