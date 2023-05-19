Путина попросили запретить термин «инфоцыгане»

Глава Национально-культурной автономии цыган России Надежда Деметер на заседании совета по межнациональным отношениям при участии президента России в режиме видеоконференции в пятницу, 19 мая попросила Владимира Путина запретить позорящий ее народ термин «инфоцыгане», – сообщает телеканал «Россия 24»

В эфире телеканала Деметер сказала: «Совершенно очевидно, что на развитие межнациональных отношений влияет распространение негативных стереотипов в отношении разных народов. Я говорю об этом в связи с участившимся использованием в СМИ терминов, разжигающих ненависть к цыганскому народу. Один из первых терминов, который стали употреблять популярные блогеры – «инфоцыгане», не имеющий отношения к настоящим цыганам. Этот термин используется госслужащими и на центральных каналах телевидения. Так же появились термины «криптоцыгане» и «авиацыгане», имеется в виду попрошайки-не цыгане в аэропортах. Конечно, нам это все обидно!».

«Поскольку мы за построение цивилизованного диалога, прошу вашего поручения, чтобы законодательно запретить использование в медиапространстве словосочетаний, указывающих на национальную принадлежность. Необходимо запретить и использование термина «инфоцыгане» в интернете и блокировать ресурсы. В конце концов русский язык такой богатый, можно найти синонимы этим словам», – резюмировала глава Национально-культурной автономии цыган России.

В ответ на просьбу Надежды Деметер глава государства сказал: «Что касается блогосферы, там, конечно, влиять на это непросто. А вот в отношении государственных средств массовой информации – это точно совершенно нужно сделать, и обязательно учтём всё, что Вы сказали»

Москва, Иван Бабурин

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