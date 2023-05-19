Вашингтон ввел санкции против СВР, Москальковой, Кравцова и еще 44 россиян

Минфин США расширил список антироссийских санкций, в том числе против уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, министра образования РФ Сергея Кравцова, а также еще против 44 россиян и граждан третьих стран, – сообщают СМИ.

Согласно информации, опубликованной на сайте минфина США, в санкционный список Вашингтон внес 46 физических лиц, в их числе: омбудсмен Татьяна Москалькова, министр просвещения Сергей Кравцов, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Игорь Левитин, гендиректор венчурного фонда «Интеррос» «Восход» Руслан Саркисов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко, омбудсмен ДНР Дарья Морозова, детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова, помощник президента РФ – начальник Контрольного управления президента Дмитрий Шальков.

Служба внешней разведки России, «Газпром ВНИИГАЗ, ФГУП «Атомфлот», РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, «Полиметалл», Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе а также золотодобытчик «Полюс» и его гендиректор Алексей Востоков также включены в санкционный список американского минфина США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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