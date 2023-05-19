Украина решила уничтожить монополию «Росатома» в Европе

Министр энергетики Украины Герман Галущенко на брифинге в пятницу, 19 мая, заявил, что Киев «уничтожить монополию «Росатома» в Европе», для чего планирует наладить собственное производство ядерного топлива для атомных станций, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Галущенко сказал: «У нас есть задача начать изготовление топлива для реактора ВВЭР-440 и уничтожить монополию «Росатома» в Европе. Мы активно работаем над введением санкций против россиян в атомной отрасли, но быстрее всего санкции будут двигаться, когда Украина сможет заместить производство той продукции, которая производилась только Россией».

«Среди долгосрочных задач – строительство новых ядерных блоков, атомных станций и малых модульных реакторов. Украина будет одним из первых государств, где эти реакторы будут работать», – подчеркнул глава украинского минэнерго.

Следует отметить, что ранее СМИ сообщали, что Канада, Франция, Япония, Британия и США создали альянс для вытеснения России с мирового рынка ядерного топлива.

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»