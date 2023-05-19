Канада ввела санкции против российской генпрокуратуры, минобразования, омбудсменов, губернатора Подмосковья и других

Правительство Канады расширило санкции против России. Новые рестрикции коснулись более 70 физических и юридических лиц.

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, говорится: «Канада 18 мая 2023 года внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 17 физических и 18 юридических лиц... Канада также внесла в список 30 физических и 8 юридических лиц».

Канада ввела санкции против: Генпрокуратуры РФ, Министерства образования России, Общероссийского народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, главы Росатома Алексея Лихачева, российского предпринимателя и общественного деятеля Павла Титова, президента «Деловой России», российского политика и предпринимателя Бориса Титова, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, детского омбудсмена Московской области Ксении Мишоновой, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Также под канадские санкции попали ряд депутатов Госдумы РФ.

Оттава, Иван Бабурин

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