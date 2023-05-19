СМИ: Байден поддержал союзников в обучении украинцев на F-16 в Европе

Президент США Джо Байден в пятницу, 19 мая, сообщил участникам саммита стран «Группы семи» (G7) что поддерживает обучение союзниками украинских летчиков пилотированию современных боевых самолетов, в том числе – американских истребителей F-16, – сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США сообщает, что ожидается, что обучение пройдет не в США, а исключительнов Европе.

«В обучении примут участие американские военные. Это произойдет в ближайшие недели. На сегодняшний день Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры сосредоточились на предоставлении Украине подавляющего большинства систем, вооружений и обучении, необходимого для проведения наступательных операций», – сказал собеседник CNN.

Вашингтон, Иван Бабурин

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