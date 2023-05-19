Россия закрыла въезд полутысячи американцам, в том числе Бараку Обаме

Министерство иностранных дел РФ в пятницу, 19 мая, в ответ на регулярно вводимые администрацией президента США Джо Байдена антироссийские санкции закрыло въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев, в том числе для бывшего президента США Барака Обамы, министра Военно-морских сил Карлоса дель Торо, руководства и ряда сотрудников исследовательского центра «РЭНД корпорейшн», а также для «Фонда Карнеги», НПО «Национальный фонд в поддержку демократии», НПО «Атлантический совет», НПО «Центр военно-морского анализа», а также ряда сенаторов, прокуроров и журналистов.

В заявлении МИД России говорится: «В связи с введением персональных санкций в отношении граждан США В ответ на регулярно вводимые администрацией Дж.Байдена антироссийские санкции, которые призваны, по замыслу Вашингтона, нанести России максимальный ущерб, персонально затронув официальных лиц и простых граждан нашей страны, в порядке контрмер закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев. В их числе – не только «знаковые» фигуры, включая бывшего президента США Б.Обаму, но и действующие руководители различных уровней исполнительной власти, экс-чиновники вроде куратора Белого дома по борьбе с «российской дезинформацией» Н.Янкович, впервые избранные на ноябрьских выборах-2022 сенаторы и конгрессмены, эксперты и сотрудники «аналитических» центров, причастные к распространению русофобских установок и фейков, а также главы компаний ВПК, поставляющих вооружения режиму в Киеве. В прилагаемый «список-500» внесены и те во властных и правоохранительных структурах, кто непосредственно причастен к преследованиям инакомыслящих по следам т.н. «штурма Капитолия».

«Вашингтону пора давно усвоить, что ни один враждебный выпад против России не останется без жесткой реакции. Принцип неотвратимости наказания будет последовательно применяться, идет ли речь об ужесточении санкционного прессинга или дискриминационных шагах с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности наших сограждан», – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»