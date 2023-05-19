Арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении кризиса на Украине

Глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в ходе пресс-конференции по итогам саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в саудовском городе Джидда в пятницу, 19 мая, заявил, что в отношении украинского кризиса арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета», – сообщает ТАСС.

В ходе общения с журналистами бен Фархан Аль Сауд сказал: «Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине. Мы стремимся поддерживать наши отношения в равной мере и с Россией, и с Украиной».

Джидда, Иван Бабурин

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