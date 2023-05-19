СМИ: Поставки F-16 для Украины станут «трудной логистической задачей»

Консультант в сфере обороны Марк Чассильян заявил, что передача истребителей F-16 на Украину станет трудной логистической задачей для Киева, – сообщается в пятницу,19 мая, на сайте телеканала France 24.

В интервью телеканалу Марк Чассильян говорит: «Транспортировка F-16 на Украину станет трудной логистической задачей: вместе с самолетом поставляется целый ряд оборудования, и в настоящее время нет гарантии, что оно будет доступно…. Помимо дорогостоящей логистики, потребуется обучить не только пилотов, но и наземный персонал».

«Еще одной проблемой может стать вооружение, которое истребители должны переносить. На сегодняшний день эти запасы не очень высоки. Хватит ли у западных союзников бомб, ракет и снарядов? Нынешние запасы не очень высоки. F-16 не будут иметь абсолютно никакой ценности, если у них не будет соответствующего оружия, если страны НАТО не найдут у себя достаточного количества ракет к ним», – отметил консультант.

Ранее сегодня, телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил о планах США и их союзников передать ВВСУ истребители, но не напрямую из США.

Париж, Иван Бабурин

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