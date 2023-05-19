Европейские лидеры обрадовались решению Байдена разрешить им обучать украинцев пилотировать F-16

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и его британский коллега Риши Сунак в пятницу, 19 мая, после заявления Байдена о том, что обучать украинцев пользоваться F-16 можно в Европе, единодушно выразили свое приветствие такому решения президента США, – сообщают СМИ.

Марк Рютте в своем микроблоге в Twitter, в частности, написал: «Вместе с коллегами из Великобритании, Дании и Бельгии мы приветствуем сообщения о том, что США готовы одобрить обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Детали будут выработаны в ближайшие недели. Украина может рассчитывать на безоговорочную поддержку Нидерландов и международных партнеров».

Со своей стороны премьер Великобритании Риши Сунак заявил следующее: «Приветствую объявление, что США одобряют обучение украинских пилотов истребителям F-16. Великобритания будет работать вместе с США и Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую боевую авиацию. Мы едины»

Амстердам, Иван Бабурин

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