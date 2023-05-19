Президент Молдавии обвинила Кремль в попытке госпереворота

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу, 19 мая, заявила, что Россия этой весной пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы, – сообщает телеканал «Молдова-1».

В интервью телеканалу Санду сказала: «Планы свержения правительства были на эту весну, но они провалились, в том числе благодаря бдительности наших органов и тому, что мы располагали достаточной информацией. Мы уверены, что они предпримут новую попытку, однако конкретной информации об этом у меня нет. Будут предприняты новые попытки, так как планы Кремля очевидны – это смена правительства в Кишиневе на пророссийское, а также использование Республики Молдова против Украины».

Кишинев, Иван Бабурин

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