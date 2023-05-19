СМИ: Страны G7 отклонили предложения Китая и Ватикана по переговорам о мире

Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, отклонив попытки начать переговорный процесс по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой при посредничестве Китая или Ватикана, – сообщает в пятницу, 19 мая, итальянское издание Corriere della Sera.

Анализируя совместный документ по Украине, принятый странами «Группы семи», издание пишет, что «мирный план Зеленского» назван единственной основой для установления мира. Страны G7 полностью разделяют позицию украинского президента, который отклонил и китайское предложение, и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никаких перспектив прекращения огня, только продолжение боев».

«При этом, вопрос: «как убедить третьи страны не способствовать России», остался без ответа. Несмотря на ужесточение санкционного режима, остается проблема с теми странами, которые их (G7,-прим.ред.) не поддерживают, а именно: Китай, Индия и ЮАР. Хотя в документе говорится о серьезных последствиях для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они (последствия) будут заключаться», – пишет Corriere della Sera.

Рим, Иван Бабурин

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