Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя очередные антироссийские санкции, в пятницу, 19 мая, заявил, что формирующиеся экономики в итоге отвернутся от Вашингтона, поскольку видят вред, который наносит политика США их жизненным интересам.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии в Вашингтоне, Антонов говорит: «Неужели администрация не понимает, что своими шагами бьет по собственным долгосрочным целям? Очевидно, что формирующиеся экономики увидят, какой вред политика Соединенных Штатов наносит их жизненным интересам, и отвернутся от Вашингтона».

«Замысел Вашингтона состоит в попытке отпугнуть партнеров от российского рынка и сотрудничества с компаниями РФ. Запутать бизнес, экспертов и общественность. Убедить их, будто мы находимся под неким «колпаком ограничений». Конечно, это далеко не так. Россия не на словах, а на деле доказала способность справиться с попытками остановить ее движение вперед, заставить поступиться базовыми принципами», – резюмировал российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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