Китай выразил протест Японии за вмешательство G7 в его внутренние дела

МИД КНР заявил протест японскому послу в Китае Хидэо Тарэ в связи с вмешательством стран G7 во внутренние дела Китая. Япония председательствовала на саммите «Группы семи», итогом которого стало вызвавшее недовольство КНР коммюнике.

«Япония участвовала в совместных декларациях саммита G7 в Хиросиме, направленных на очернение Китая, нападках на него, допустив грубое вмешательство во внутренние дела Китая, нарушение основных принципов международного права, чем нанесла ущерб суверенитету Китая, его безопасности и интересам развития. В связи с этим КНР выражает крайнее недовольство и заявляет решительный протест», – цитирует заявление китайского МИД «Интерфакс».

Замминистра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун отметил, что страны G7 сохраняют менталитет противостояния и холодной войны, а «инициатором и самым большим источником риска нарушения правил международного порядка и подрыва функционирования мировой экономики являются США». Но ситуация в мире изменилась.

«Прошли те времена, когда отдельные западные страны могли беспричинно вмешиваться во внутренние дела других государств и манипулировать глобальными делами. Мы призываем членов G7 прекратить участие в закрытых и эксклюзивных «малых кругах», перестать подавлять другие страны и провоцировать конфронтацию», – заявил дипломат.

Страны G7 выразили нежелание разрывать связи с КНР. Но отметили развитие военной мощи стран и ядерный потенциал и заявили, что они могут стать угрозой, как «нерыночные практики» Китая, с которыми «семерка» решила бороться.

Пекин, Наталья Рязанова

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