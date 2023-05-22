В ЕС не смогли принять решение о военной помощи Киеву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в Брюсселе на пресс-конференции в понедельник, 22 мая, заявил, что главы МИД стран-членов Евросоюза не приняли решений по поводу военной помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Сийярто сказал: «Предложения о финансировании поставок оружия Киеву продвигало большинство стран, однако принять их не смогли. Венгрия не согласна выделять 500 млн. евро Украине, пока венгерский банк ОТР остается в списке «спонсоров войны».

«Здесь в Брюсселе многие до сих пор очень гордятся тем, сколько оружия было отправлено в Украину и сколько еще будет... Здесь принято говорить, Украина борется за Европу. Но мы продолжаем считать, что это не наша война. Мы не в ответе за эту войну, однако при этом все же должны платить за нее! Мы будем продолжать отстаивать мир, мы призываем к прекращению войны и началу мирных переговоров на всех форумах Европейского союза», – заявил глава МИД Венгрии.

Брюссель, Иван Бабурин

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