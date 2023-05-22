Италия и Португалия отказались передавать F-16 Киеву, а в руководстве ВВС США считают эти поставки бессмысленными

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни в понедельник, 22 мая, по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе заявил, что его страна не располагает истребителями F-16, поэтому не может предоставить их Украине, сообщает агентство Adnkronos

Как сообщает агентство, Таяни сказал следующее: «Так как у Италии нет F-16, она не может их предоставить, но мы будем работать над принятием совместного решения с союзниками».

В свою очередь глава МИД Португалии Жуан Гомеш Карвинью на брифинге заявил, что его страна также не может передать Украине истребители F-16, поскольку имеющиеся в распоряжении республики боевые самолеты нужны ей самой, – сообщает издание Diário de Notícias.

«Отправка Киеву F-16, которые есть у португальских ВВС, является вопросом, который не обсуждается. У Португалии нет неограниченного количества самолетов. У нас есть те, которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также обязательств в рамках НАТО, так что пока этот вопрос не затрагивается. Но, Португалия готова рассмотреть возможность обучения украинских пилотов. У нас очень хорошие пилоты и инструкторы, и они готовы работать с коллегами из других стран, у которых также есть F-16».

Следует отметить, что министр ВВС США Фрэнк Кендалл на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей также в понедельник, 22 мая, заявил, что передача Украине истребителей-бомбардировщиков F-16 кардинально не переломит ход боевых действий в пользу Киева.

«Это не изменит фундаментальным образом данное уравнение. На передачу Украине этих самолетов потребуется в лучшем случае несколько месяцев. После передачи они будут размещены в Украине», – сказал министр американских ВВС.

Брюссель, Иван Бабурин

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