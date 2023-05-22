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Понедельник, 22 мая 2023, 21:00 мск

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Путин поручил снизить ставки по долгосрочным кредитам

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поручил правительству предложить меры для снижения ставок по долгосрочным кредитам, – сообщается на сайте Кремля.

В тексте документа, опубликованного на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации: представить предложения по снижению размера процентных ставок по долгосрочным кредитам (займам) с учетом оценки влияния структуры государственных заимствований Российской Федерации на размер таких ставок. Срок – 15 июня 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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