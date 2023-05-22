Боррель давит на Сербию по вопросу введения антироссийских санкций

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после рабочего обеда глав МИД балканских стран с министрами ЕС на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 22 мая, заявил, что Сербия для продвижения в процессе вступления в ЕС должна присоединиться к антироссийским санкциям и прекратить отношения с Москвой, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава евродипломатии сказал: «Мы приветствуем смелый и стратегический выбор ряда Балканских государств, присоединившихся полностью к нашей внешней политике и санкциям. Мы также указали тем, кто еще не полностью привел свою политику в соответствие с политикой ЕС или не сделал этого вовсе, в частности Сербии, что поддержка тесных связей с Россией несовместима с процессом по вступлению в ЕС, а также наносит ущерб национальным интересам».

Брюссель, Иван Бабурин

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