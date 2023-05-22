Боррель призвал Киев «не упустить уникальный шанс»

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Брюсселе на пресс-конференции в понедельник, 22 мая, заявил, что Украине, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу необходимо ускорять процесс реформ, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Боррель сказал: «На Украине настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению. Это уникальный шанс, и им нужно воспользоваться».

Брюссель, Иван Бабурин

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