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Понедельник, 22 мая 2023, 21:00 мск

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Боррель призвал Киев «не упустить уникальный шанс»

Жозеп Боррель Фото: www.eeas.europa.eu

Глава евродипломатии Жозеп Боррель в Брюсселе на пресс-конференции в понедельник, 22 мая, заявил, что Украине, чтобы не упустить уникальный шанс присоединения к Евросоюзу необходимо ускорять процесс реформ, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Боррель сказал: «На Украине настало время ускорить реформы, переходить на европейские стандарты, готовить общество к вступлению. Это уникальный шанс, и им нужно воспользоваться».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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