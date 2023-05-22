МАГАТЭ: Отключение Украиной Запорожской АЭС от электроснабжения – игра с огнем

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в понедельник, 22 мая, после ситуации с отключением Украиной Запорожской АЭС от внешнего электроснабжения заявил, что это – игра с огнем, – сообщают СМИ.

В заявлении Гросси на сайте МАГАТЭ, в частности, говорится: «Потеря электроснабжения сегодня утром демонстрирует высокую уязвимость ядерной безопасности и ситуации с безопасностью на Запорожской АЭС. Как я уже неоднократно говорил, так просто не может больше продолжатся. Мы играем с огнем. Я продолжаю вести интенсивные переговоры со всеми причастными сторонами, чтобы обеспечить защиту ЗАЭС».

Вена, Иван Бабурин

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