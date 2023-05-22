Поставка F-16 является – это приоритет для США, но скорее всего, за счет Европы

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 22 мая, заявил, что передача киевскому режиму истребителей F-16 является приоритетом для США, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли на планы США передачи истребителей Киеву сообщения о нападении на населенные пункты в Белгородской области украинских диверсантов с использованием американской военной техники, США Миллер сказал: «Это приоритет для нас, и мы приступим к имплементации в ближайшие месяцы. Когда или как это будет происходить, какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов, точно сказать не могу».

Со своей стороны, немецкая газета Handelsblatt также в понедельник, 22 мая, сообщила, «поскольку сами США отправлять истребители F-16 Украине не намерены, Америка возлагает эту ответственность на Европу».

«Если западные истребители будут задействованы на Украине, то – о каком количестве самолетов пойдет речь и кем они будут предоставлены? Все эти вопросы по-прежнему остаются открытыми. США возлагают ответственность на Европу, в том духе, что, если вы хотите отправить Киеву свои самолеты, то мы не против. Этот вопрос будут решать правительства стран Европы. По мнению США, это те риски, которые должна взять на себя сама Европа», – говорится в материале немецкого издания.

Вашингтон, Иван Бабурин

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