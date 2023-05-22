Госдеп: США не поощряют Киев за нападение на территорию России

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 22 мая, заявил, что Соединенные Штаты «четко донесли Украине», что не поощряют нападение на цели внутри границ России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Миллер сказал: «Украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции. Но мы очень четко донесли до украинской стороны, что не способствуем и не поощряем украинские атаки по целям внутри российских границ. В то же время, важно напомнить всему миру, что именно Россия начала эту войну».

Вашингтон, Иван Бабурин

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