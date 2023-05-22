Мишустин прибыл в Китай по приглашению Си Цзиньпина

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с официальным двухдневным визитом в Китай, где примет участие в российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае, а после в Пекине встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

В сообщении на сайте правительства РФ, в частности, говорится, что глава российского правительства во вторник, 23 мая, выступит на пленарном заседании Российско-китайского бизнес-форума, посетит Шанхайский научно-исследовательский институт нефтехимии корпорации Sinopec и встретится с представителями российских деловых кругов, работающих с КНР. Запланирована также встреча с Кроме того в Шанхае планируется встреча премьер-министра РФ с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.

Из Шанхая Мишустин отправится в Пекин на официальные переговоры с руководством КНР.

«Запланирована беседа с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, с которым Михаил Мишустин впервые встретится лично. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений», – сообщили в правительстве РФ.

Напомним, что Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Москву 20-22 марта пригласил главу правительства РФ Михаила Мишустина посетить Китай как можно скорее для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР.

Москва, Иван Бабурин

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