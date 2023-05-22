Российские дипломаты высмеяли шведского «экономиста и полковника запаса» за совет Зеленскому «брать пример с Карла XII»

Дипломаты посольства России в Швеции в понедельник, 22 мая, высмеяли статью, вышедшую в газете «Свенска Дагбладет» от 21 мая 2023 г под многообещающим заголовком «Украина может поучиться у Карла XII» за авторством «экономиста и полковника запаса» Н.Бильдта.

Российские дипломаты пишут: «Не скроем, приступили к чтению с надеждой: неужели у шведского автора хватило прозорливости (а у редакции крупной газеты смелости) на историческим примере объяснить, какая незавидная судьба ждет всех тех, кто пытается замахнуться на Россию? Краткий спойлер: мы ошибались».

В сообщении российского посольства в Стокгольме, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ, говорится: «Шведский эксперт по военной стратегии не справился с историческими аналогиями. …От местных экспертов, что следует с сожалением констатировать, уже не стоит ожидать чего-либо разумного. Господин Н.Бильдт посоветовал украинцам взять за основу тактику Карла XII в битве при Нарве (1700 г.), когда шведский король пошел в атаку своим 10-тысячным войском против якобы 90-тысячной русской армии».

«Автор, однако, полностью пропустил два последующих события того же периода: в 1704 г. российская армия взяла Нарву, а уже в 1709 г. войска Карла XII потерпели сокрушительное поражение под Полтавой, что стало предвестником заката Швеции как империи», – добавили российские посланники в Швеции, а также напомнили: «Возвращаясь к вопросу о том, чему бы Украина могла научиться у Карла XII и фашистской Германии, напоминаем еще раз: их армии были с позором разгромлены нашей несокрушимой страной. Наш совет: впредь подобным горе-авторам, мыслящим категориями 300-летней давности, необходимо подбирать более удачные исторические примеры».

Москва, Иван Бабурин

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