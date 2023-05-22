Польских перевозчиков могут перестать заправлять моторным топливом по российским ценам

Госдума РФ «в связи с антироссийской политикой польских властей» подготовила проект постановления, в котором предлагает правительству заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по ценам Европейского союза.

В проекте постановления, размещенном в понедельник, 22 мая, в базе законодательной деятельности палаты парламента РФ, в частности, говорится: «правительству РФ внести соответствующие изменения в постановление правительства РФ от 30 сентября 2022 года № 1728 «О мерах по реализации указа президента РФ от 29 сентября 2022 года № 681 «О некоторых вопросах осуществления международных автомобильных перевозок грузов», предусматривающие «исключение возможности заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, установив для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза».

Кроме того, депутаты Госдумы предлагают исключить возможность «выполнения перевозок польскими автомобильными перевозчиками по территории РФ, допустив перемещение их транспортных средств от государственной границы РФ до ближайших таможенных терминалов в целях совершения перецепки прицепов или полуприцепов либо перегрузки товаров на транспорт российских перевозчиков».

Ранее сегодня, первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков сообщил журналистам, что данный проект обращения Думы будет рассмотрен во вторник, 23 мая, на заседании Нижней палаты российского Парламента.

«Завтра заседание начнется с обсуждения обращения в правительство по поводу транзита фур из Польши через территорию Российской Федерации», – заявил вице-спикер Госдумы РФ.

Москва, Иван Бабурин

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