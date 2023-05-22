В немецкой разведке считают, что Россия способна проводить СВО «на длинной дистанции»

Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль во время выступления в Федеральной академии политики безопасности в понедельник, 22 мая, заявил, что Россия в состоянии продолжать военную операцию на Украине «на длинной дистанции», – сообщает агентство DPA.

Глава БНД в частности, сказал: «Россия, как и прежде, остается в состоянии вести операцию на Украине на длинной дистанции. … Разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства».

Берлин, Иван Бабурин

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