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NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 00:41 мск

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В немецкой разведке считают, что Россия способна проводить СВО «на длинной дистанции»

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль во время выступления в Федеральной академии политики безопасности в понедельник, 22 мая, заявил, что Россия в состоянии продолжать военную операцию на Украине «на длинной дистанции», – сообщает агентство DPA.

Глава БНД в частности, сказал: «Россия, как и прежде, остается в состоянии вести операцию на Украине на длинной дистанции. … Разведслужба не видит, чтобы конфликт как-то пошатнул авторитет российского государства».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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