Новая избранная глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул после утверждения результатов выборов Апелляционной палатой Комрата в понедельник, 22 мая, заявила, что намерена укреплять дружеские отношения региона с Россией и резко выступила против «русофобской политики» президента Молдавии Майи Санду, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Гуцул сказала: «Гагаузский народ, в отличие от официальный властей в Кишиневе, отлично помнит все то добро со стороны России, которая в трудную минуту не раз выручала Гагаузию в рамках программ гуманитарного реагирования, оказывала поддержку в рамках федеральных проектов, а также на уровне межрегионального сотрудничества с отдельными субъектами России. …Мы, партия «Шор», намерены эти дружеские связи только укреплять и развивать».

«Кризис в регионе обусловлен, в том числе, и позицией президента страны Майи Санду по отношению к Москве. Надо сказать, что это самоубийственная политика. В угоду и по указке своих евроатлантических кукловодов, режим Санду избрал, скорее, вынужден был избрать – жестко антироссийский и русофобский курс. … Народ Молдовы стал невольным заложником бесноватых русофобов в Кишиневе и сейчас платит сполна всю цену за решения, принятые Санду и ее компанией», – отметила избранная глава Гагаузии.

Комрат, Иван Бабурин

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