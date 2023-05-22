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NewDayNews.ru

Вторник, 23 мая 2023, 01:30 мск

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Британский премьер считает, что украинский конфликт входит «в критическую стадию»

Фото: Freepik

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в британском парламенте по итогам своего визита на саммит G7 в понедельник, 22 мая, заявил, что конфликт на Украине входит «в критическую стадию», – сообщает SkyNews .

«За Украиной стоит Запад, поэтому свобода должна победить. Путин должен знать, что мы никуда не уйдем. Я приветствую новые более жесткие ограничения на российский экспорт», – сказал Сунак и добавил ставшую уже традиционной фразу: «Великобритания будет помогать Украине столько, сколько нужно».

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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