Британский премьер считает, что украинский конфликт входит «в критическую стадию»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время выступления в британском парламенте по итогам своего визита на саммит G7 в понедельник, 22 мая, заявил, что конфликт на Украине входит «в критическую стадию», – сообщает SkyNews .

«За Украиной стоит Запад, поэтому свобода должна победить. Путин должен знать, что мы никуда не уйдем. Я приветствую новые более жесткие ограничения на российский экспорт», – сказал Сунак и добавил ставшую уже традиционной фразу: «Великобритания будет помогать Украине столько, сколько нужно».

Лондон, Иван Бабурин

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