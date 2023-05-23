Медведев: В НАТО ошибаются, что ядерный апокалипсис невозможен

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе официального визита в Лаос в среду, 23 мая, заявил, что НАТО считает, что ядерного апокалипсиса невозможен никогда и поэтому несерьезно относится к такому сценарию, – сообщает телеканал RT

В интервью телеканалу Медведев сказал: «Видимо, они считают, что ядерный конфликт или ядерный апокалипсис невозможен, потому что он не возможен никогда. Они ошибаются. И в какой-то момент события могут пойти совершенно по непредсказуемому сценарию. И ответственность будет лежать полностью на Североатлантическом альянсе».

В свою очередь агентству ТАСС замглавы российского Совбеза заявил, что «чем больше оружия будет поставляться, тем в большей опасности будет мир, и чем более разрушительным является это оружие, тем более вероятным становится сценарий и того, что принято называть ядерным апокалипсисом».

Вьентьян, Иван Бабурин

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