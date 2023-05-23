Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади заявил, что независимо от итога военного конфликта, Запад превратит территорию Украине, подконтрольную киевским властям, в полигон НАТО, – сообщает во вторник, 23 мая, журнал Foreign Policy.

В статье для журнала Франц-Стефан Гади пишет: «Запад превратит Украину в ощетинившегося вооруженного до зубов дикобраза. Это включает переход ее экономики на военные рельсы для массового производства оружия, модернизации Вооруженных сил до стандартов НАТО и содержание внушительной по размерам армии. … Заявления американских и европейских политиков о долгосрочной поддержке Киева не что иное, как свидетельство их намерения зарабатывать на украинцах и после окончания военных действий. Именно руками украинцев Запад продолжит миссию по ослаблению России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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