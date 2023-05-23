Медведев: США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска и Мариуполя

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе официального визита в Лаос в среду, 23 мая, заявил, что США должны компенсировать России ущерб за разрушение Артемовска, Мариуполя и массы других мест, – сообщает телеканала RT.

В интервью телеканалу Медведев сказал: «Пусть возвращают средства или как минимум выделяют средства для восстановления Артёмовска, Мариуполя и массы других мест, которые были разрушены с их помощью и поддержкой, на их деньги».

Что касается целей США, замглавы российского Совбеза сказал: «Конечной целью США является разрушение России как страны. Добиться, как минимум, ограничения, сдерживания России. Тем же самым они занимаются в отношении Китая».

На уточняющий вопрос: «Получится ли?», – Дмитрий Медведев ответил: «Нет! Мы не дадим».

Вьентьян, Иван Бабурин

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