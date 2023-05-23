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Вторник, 23 мая 2023, 19:36 мск

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Боррель не согласен с тем, что Украина не сможет победить

Жозеп Боррель, фото: flipboard.com

Верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров обороны в Брюсселе на брифинге во вторник, 23 мая, заявил, что главы минобороны стран-членов ЕС не согласны с теми, кто утверждает, что Украина не может выиграть эту войну, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава евродипломатии сказал: «Министры не согласны с теми, кто говорит, что Украина не может выиграть эту войну, и мы должны прекратить их поддерживать. Нет. Наоборот, у Украины дела идут хорошо».

«Общая сумма оказанной ЕС поддержки: экономической, военной, гуманитарной, финансовой, беженцам, уже достигла EUR65 млрд. Это значит, что мы являемся лидерами в поддержке Украины, и мы будем продолжать играть эту роль», – подчеркнул Боррель.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина без помощи стран НАТО не способна победить в конфликте.

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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