В Белом доме заявили, что обучать украинцев пилотировать F-16 будут в Европе

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби во вторник, 23 мая, заявил, что обучать украинцев управлять американскими истребителями F-16 планируется в странах Европе, – сообщает CNN.

Отвечая на соответствующий вопрос, Кирби сказал: «Как сказал президент Байден, мы начнем тренировки украинских пилотов, которые, вероятно, будут происходить в Европе, недалеко от Украины, как это было во многих других случаях».

В свою очередь, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во вторник, 23 мая, заявил, что обучение украинских пилотов на F-16 пока еще не началось.

В эфире телемарафона Игнат сказал: «Идет процесс подготовки… Есть передовые группы, уехавшие в страны, которые могут предоставить нам площадки для учений. Изучается, как будет проходить этот процесс. Самих пилотов, как таковых, в этих странах еще нет».

Вашингтон, Иван Бабурин

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