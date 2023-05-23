Нападение украинских боевиков на Белгородскую область в ООН «вызвало обеспокоенность»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге во вторник, 23 мая, заявил, что в ООН вызывают обеспокоенность сообщения о происходящем в Белгородской области, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Дюжаррик сказал: «Сообщения о происходящем в Белгородском регионе вызывают обеспокоенность... Мы призываем стороны воздержаться от эскалации, а также от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряжения».

Ранее сегодня минобороны РФ заявило, что вторгшиеся в Белгородскую область украинские националистические формирования разгромлены, уничтожено более 70 террористов. Следственные Комитет РФ возбудил уголовного дела по шести статьям, в том числе по статье «Теракт».

Напомним, что в понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области напала украинская диверсионно-разведывательная группа. Украинские боевики ранили не менее восьми человек из числа гражданского населения.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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