В России установлен День воинской присяги

Государственная Дума РФ на пленарном заседании во вторник, 23 мая, внесла изменения в закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об установлении дату 21 ноября – Днем воинской присяги.

В пояснительных материалах говорится, что «учреждение такой даты направлено на воспитание российских граждан, прежде всего молодежи, в духе преданности и беззаветного служения Родине на исторических примерах верности воинов своему священному долгу. …Дата закрепит на законодательном уровне важнейшее историческое событие в жизни государства и общества, которое символизирует готовность лица принимать присягу к добровольному выполнению воинского долга и жертвам во имя народа и Отечества».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила ТАСС, что «новая памятная дата приурочивается к изданию 21 ноября 1721 года указа Петра I «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу».

Москва, Иван Бабурин

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