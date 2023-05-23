Берлин передал киевскому режиму очередной пакет военной техники

Правительство ФРГ во вторник, 23 мая, заявило, что Украине передан новый пакет военной помощи, в который входят радиолокационная система воздушного обзора TRML-4D и 54 разведывательных дрона VECTOR, – сообщают немецкие СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте правительства ФРГ, в частности, говорится: «В пакет помощи Украине вошли: 2 бронированных мостоукладчика BIBER, 3 мобильных и защищенных устройства разминирования, 8 антидронных систем, 6 пограничных машин, 1 частотный сканер/подавитель частот, 2 грузовика со сменным кузовом и 20 выдвижными платформами, 5 тяжелых грузовиков с сочлененной рамой и 12 прицепов, 8 автомобилей, 34 пикапа, 17 грузовиков Zetros».

Берлин, Иван Бабурин

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