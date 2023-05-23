Киев и страны Запада продолжают блокировать российскую часть «зерновой сделки»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 23 мая, заявил, что российскую часть «зерновой сделки», а именно – экспорт продовольствия и удобрений, Киев и западные страны продолжают блокировать, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления Небензя сказал: «Что касается меморандума Россия – ООН об экспорте российского продовольствия, то его выполнение фактически и не началось. ЕС и США лицемерно заявляют об отсутствии санкции на экспорт продовольствия и удобрений, отказываются разблокировать доступ «Россельхозбанка» к системе SWIFT, не решаются вызванные санкциями другие логистические проблемы, о которых мы неоднократно заявляли (судоходство, страхование, поставки сельхозтехники). Таким образом Киев и его западные кураторы блокируют экспорт продовольствия и удобрений и одновременно обвиняют в этом других».

«Все, чего добились наши экспортеры зерновых и удобрений, – результат их собственных усилий. Ни ООН, ни западные, так называемые, изъятия к этому не имеют отношения. Как и прежде, наша страна является одним из ключевых поставщиков агропродукции в мире, мы зарекомендовали себя как надежный и предсказуемый партнер. Так намерены действовать и впредь», – заявил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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