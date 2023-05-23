Пентагон не давал «добро» Киеву на передачу американской техники вооруженными формированиям

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 23 мая, заявил, что США не одобряли Украине передачу поставленной американской техники каким-либо военизированным формированиям, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Райдер сказал: «Пентагон изучает сообщения об использовании американской техники в Белгородской области. Мы видели эти сообщения. Что-то мы, безусловно, продолжаем очень внимательно отслеживать. Я могу сказать, что мы можем подтвердить, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам – военизированным формированиям, не входящим в состав Вооруженных сил Украины. Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок».

«Когда появляются такие видеозаписи, мы их изучаем. Я не знаю, соответствуют ли они действительности, подлинные ли это изображения».

Между тем, минобороны России во вторник, 23 мая, опубликовало видеозаписи после уничтожения группы украинских боевиков в Белгородской области. На видеозаписи, опубликованной ведомством, показаны кадры уничтоженных американских и других боевых бронированных машин и пикапов.

Согласно экспертной оценке на видеозаписи российского минобороны и других фото-видеоизображениях присутствуют: 2 американских бронеавтомобиля M1224 MaxxPro (оба захвачены) – 2 американских бронеавтомобиля HMMWV M1151A1 (оба повреждены и брошены) – 1 американский грузовой бронеавтомобиль HMMWV M1152A1 (уничтожен) – 1 украинский бронеавтомобиль КРАЗ КОБРА (уничтожен) – 1 польский бронеавтомобиль AMZ Dzik-2 (уничтожен)

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее заявил, что в ходе контртеррористической операции в Грайворонском городском округе Белгородской области было уничтожено более 70 украинских диверсантов.

Вашингтон, Иван Бабурин

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