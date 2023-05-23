МИД Израиля назначил новым послом в Россию уроженку Советской Латвии

Новым послом Израиля в России во вторник, 23 мая, мая назначена заместитель гендиректора департамента Евразии и Западных Балкан министерства иностранных дел Симона Гальперин, – сообщают израильские СМИ.

В сообщении пресс-службы израильского МИДа говорится: «Комитет по назначениям при министерстве иностранных дел принял сегодня решение о следующем назначении – назначить госпожу Симону Гальперин на должность посла Израиля в Российской Федерации. Назначение вступит в силу после одобрения правительством».

Как сообщают израильские СМИ со ссылкой на МИД страны, 53-летняя Гальперин является уроженкой Латвийской ССР, до репатриации в Израиль жила в Ленинграде. В Израиль была привезена родителями в семилетнем возрасте.

«Симона Гальперин кадровый дипломат с 20-летним стажем. Была заместителем посла в Казахстане и Южной Корее, советником Европейского парламента в представительстве Израиля в ЕС, директором департамента международных организаций и прав человека в МИД Израиля, послом в Сингапуре», – сообщили в израильском внешнеполитическом ведомстве.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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