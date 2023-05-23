Между Афганистаном и Китаем открывается прямое авиасообщение

Пресс-секретарь МИД временного правительства Афганистана Абдул Кахар Балхи по итогам встречи министра иностранных дел Талибана* Амира Хана Моттаки и посла КНР в Кабуле Ван Ю во вторник сообщил, что с 24 мая Афганистан и Китай открывают прямое авиасообщение, – сообщает ТАСС.

В своем микроблоге в Twitter Балхи написал: «Посол КНР заявил, что Китай поддерживает нормальные отношения с Афганистаном и готов к их дальнейшему укреплению. Он добавил, что прямые рейсы Афганистан – Китай начнутся 24 мая. Амир Хан Моттаки назвал начало полетов между двумя странами хорошей возможностью для укрепления отношений и призвал Пекин к дальнейшему упрощению визового режима между странами».

*Организация запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

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