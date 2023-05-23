Пентагон заявил, что F-16, которые планируется передать Киеву, не предназначены для наступательных операций

Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 23 мая, заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину не предназначены для предстоящих наступательных операций, а планируются в долгосрочной перспективе, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами пресс-секретарь Пентагона сказал: «F-16 для Украины относятся к долгосрочным договоренностям. Эти F-16 не будут релевантны для предстоящего контрнаступления. США рассчитывают на начало обучения украинских пилотов управлению F-16 в ближайшие недели или месяцы».

Ранее сегодня украинские СМИ сообщили, что главком ВСУ Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале, что в телефонном разговоре с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи обсудил необходимость усиления ПВО, в том числе с помощью истребителей F-16.

Вашингтон, Иван Бабурин

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