Кадыров заявил, что «борьба с сатанизмом не закончится на одной только Украине»

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров по поводу инцидента с сожжением Корана в Волгограде в ночь на среду, 24 мая заявил, что «борьба с сатанизмом не закончится на одной только Украине» и призвал не вести «никаких мирных переговоров с сатанистами».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Вопиющий случай с сожжением Корана в Волгограде, организованный украинскими спецслужбами, вызвал огромное возмущение в мусульманском обществе. В Грозном около 60 тысяч человек пришли на митинг, чтобы выразить свое негодование этим кощунственным актом и выразить свою жесткую позицию».

«Запад хотел поссорить нас внутри России, а получилось наоборот – мы ненавидим его еще сильнее и эту злость ощутят на себе западные наемники. Все эти действия только сплачивают народы России. Мы были и остаемся ее верными защитниками, и будем защищать интересы нашего государства так же, как Российское государство защищает сегодня наши исламские ценности! Мы будем давить эту нечисть, как надоедливых клопов», – заявил Рамзан Кадыров и призвал: «Станем стеной, защищая нашу великую Родину, которая чтит традиции народов, оберегает их духовные ценности. Никаких мирных переговоров с сатанистами!».

«Пока эти провокаторы не встанут на колени, не раскаются и не принесут извинения всему мусульманскому миру, не будет и речи о мирных переговорах! А просить им придется, потому что для нас борьба с сатанизмом не закончится на одной только Украине! Они будут умолять об этом!», – заключил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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