Байден «отвесил» сомнительный комплимент Нэнси Пелоси

Президент США Джо Байден во время выступления по поводу возможного дефолта страны во вторник, 23 мая, заявил, что во времена Великой депрессии, которая закончилась в 1939 году, экс-спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси (родилась в 1940 году) спасла экономику страны, – сообщают СМИ со ссылкой на видеотрансляцию.

В ходе своего выступления Байден сказал: «Когда Нэнси ведет нас вперед, не о чем беспокоиться, примут ли законопроект. Она говорит: голоса «за» у меня. У нее каждый раз есть голоса «за». У нее были голоса «за» по стольким кардинально меняющим жизнь инициативам. Она помогла спасти экономику во время Великой депрессии!»

Следует отметить, что ранее во вторник, 23 мая, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге заявила, что в случае объявления дефолта международной репутации Соединенных Штатов будет нанесен серьезный ущерб. ущерб.

В ходе своего выступления Карин Жан-Пьер сказала: «Это отбросит назад весь прогресс, которого мы добились за последние два года с нынешним президентом. Речь идет о 12,7 миллиона рабочих мест, безработице на уровне 3,4 процента. Дефолт также вызовет рецессию, опустошит пенсионные счета, увеличит расходы и нанесет ущерб международной репутации Соединенных Штатов».

Вашингтон, Иван Бабурин

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