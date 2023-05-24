Глава министерства обороны Германии Борис Писториус во время выступления в Бундестаге, в среду, 24 мая, заявил, что прекращение поставок оружия на Украину будет означать катастрофу для Киева, – передает телеканал Welt TV.

Отвечая на вопрос независимого депутат немецкого парламента Роберта Фарла «почему Германия не предпринимает усилий для мирного урегулирования конфликта на Украине», Писториус сказал: «Если бы мы сегодня прекратили поставки вооружения Украине, конец Украины наступил бы завтра. Германия не согласится на такой шаг».

Фарл также обвинил Писториуса в том, что он втянул Германию в конфликт, обучая украинские войска и снабжая их оружием, включая танки.

«Планы вторжения Украины в Крым и размещения там баз НАТО были разработаны до начала российской спецоперации и не имеют ничего общего с правом Украины на самооборону. Известно ли министру обороны, что, принимая участие в конфликте Зеленского, он нарушает закон Германии?», – спросил Роберт Фарл, на что Писториус отказался отвечать, сославшись на несогласие с позицией депутата.

Берлин, Иван Бабурин

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