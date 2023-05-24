У российских детей будут формировать правильное отношение к труду

Председатель Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова в среду, 24 мая, заявила, что в парламент внесен законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», призванный формировать в детях правильное отношение к труду со школы, – сообщают СМИ.

Комментируя инициативу, Ольга Казакова сказала: «Новелла касается обязательности участия учеников в общественно-полезном труде: высадка деревьев, цветов на пришкольной территории, участие в оформлении класса или школьной площадки к мероприятию, помощь в библиотеке, в музее.

В пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в электронной базе Госдумы, в частности говорится: Одна из основополагающих целей образовательных организаций – это научить детей с юных лет понимать значимость и ценность труда, его роль во всех сферах жизни. Только ребенок, который умеет и любит трудиться, сможет во взрослой жизни состояться в профессии, в семье, в социуме».

Москва, Иван Бабурин

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