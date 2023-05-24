В Белгородской области решают вопрос, как законно вооружить семь батальонов теробороны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 24 мая, заявил, что в регионе решается вопрос, как законно вооружить созданных на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны, – сообщают СМИ.

Во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» Гладков сказал: «Отряды территориальной обороны у нас есть, почти три тысячи человек, семь батальонов вдоль границы. Ищем сейчас законное основание, чтобы в случае необходимости дать отпор врагу. В нашей истории с точки зрения самообороны, которая подготовлена, я считаю, что это будет правильно, но мы должны действовать в рамках закона».

«Отряды территориальной обороны тренируются в регионе с ноября 2022 года, они уже являются боеспособными единицами, им предоставлены форма и снаряжение, но бойцы не имеют вооружения, поэтому власти региона рассматривают возможность им его предоставить. Ищем сейчас законное основание, чтобы дать отпор врагу профессионально, а не любительски» – подчеркнул губернатор Белгородской области.

Белгород, Иван Бабурин

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