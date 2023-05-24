СМИ: Израильская система раннего предупреждения атак иранских беспилотников не работает уже несколько месяцев

Новая израильская система предупреждения о вторжении иранских беспилотников, не функционирует уже несколько месяцев, – сообщил в среду, 24 мая, израильский телеканал «Кан-11».

Обозреватель телеканала Рой Шарон в вечернем выпуске новостей заявил: «Несколько месяцев назад во время сильной бури аэростат системы дальнего радиолокационного обнаружения «Таль Шамаим» (Небесная роса) получил серьезные повреждения, и теперь неизвестно, когда он вновь сможет подняться в воздух. Предпринималось несколько попыток его починить, но они не увенчались успехом».

Как сообщает интернет-агентство Newsru.co.il, в органах безопасности Израиля, комментируя эту новость, напомнили, что «Таль Шамаим» является первой системой подобного рода в мире. Она все еще находится в процессе развертывания и интеграции, за которую отвечают ВВС ЦАХАЛа и Управление оборонных исследований и разработок министерства обороны».

«Система дальнего радиолокационного обнаружения «Таль Шамаим» (Небесная роса), развернутая на севере Израиля полтора года назад, призвана была усилить возможности многоуровневой системы раннего предупреждения ВВС против низколетящих целей, в частности крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Радиолокационные передатчики находятся под днищем привязанного гигантского аэростата, произведенного американской компанией TCOM. Это не первый аэростат, используемый ЦАХАЛом, однако этот самый большой, и подобного ему нет в мире», – пишет Newsru.co.il.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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