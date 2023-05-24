Однопартиец Трампа Рон Десантис вступил в борьбу за пост президента США

Федеральная комиссия по выборам США сообщила, что губернатор штата Флорида республиканец 44-летний Рон Десантис в среду, 24 мая, подал документы для участия в выборах президента США, которые пройдут в стране в ноябре 2024 года, – сообщают СМИ.

Телекомпания NBC в апреле текущего года провела опрос, согласно результатам которого 31% избирателей от Республиканской партии поддержал бы кандидатуру Десантиса на праймериз, за выдвижение Трампа кандидатом пост президента США на предстоящих выборах проголосовали 46%.

В свою очередь, от Демократической партии на участие в президентской гонке свои кандидатуры выдвинули действующий глава государства Джо Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.

Вашингтон, Иван Бабурин

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