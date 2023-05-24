Госдеп одобрил Пентагону сделку на продажу Киеву ЗРК NASAMS

Министерство обороны США в среду, 24 мая, заявило, что Госдепартамент одобрил сделку по продаже Украине передвижного зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму 285 миллионов долларов, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Пентагоном, в частности, говорится: «Украина испытывает срочную потребность в наращивании вооружений для защиты от ракетных и воздушных ударов России. Приобретение и эффективное использование данных вооружений укрепит возможности Украины по защите своих граждан и критически важной национальной инфраструктуры. конгресс США проинформирован о данной сделке. У законодательного органа теперь будет месяц на то, чтобы рассмотреть ее и принять решение о возможной блокировке».

«Сделка послужит целям и интересам США в сфере национальной безопасности, поскольку предполагает оказание военной помощи партнеру, поддерживающему политическую стабильность и экономический прогресс в Европе», – отметили в американском оборонном ведомстве.

Следует напомнить, что в ноябре 2022 года представитель Пентагона генерал Патрик Райдер на брифинге сообщил, что два зенитно-ракетные комплекса (ЗРК) ПВО NASAMS уже переданы Украине и используются подразделениями ВСУ.

«ВСУ уже применяют два переданных им США комплекса ПВО NASAMS, обучение личного состава прошло в Европе», заявил Райдер журналистам 8 ноября 2022 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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